Kernige Kost und industrieller Flair im "EssBahnhof"Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 28.04.2026: Kernige Kost und industrieller Flair im "EssBahnhof"
44 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 6
In einem hochwertig restaurierten Bahnhofsgebäude wartet Michael an Tag zwei der Sauerland-Runde mit rustikal deutscher Küche und industriellem Flair auf. Dabei geht der Lokalmatador und Chefkoch des "EssBahnhofs" in Lennestadt-Grevenbrück mit regionalen Produkten mächtig in die Vollen. Wie wird die kernige Kost bei seinen Mitstreitern ankommen?