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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Thüringische Küche im "ALMA's - Das Restaurant" am Finaltag

Kabel EinsFolge vom 13.03.2026
Thüringische Küche im "ALMA's - Das Restaurant" am Finaltag

Thüringische Küche im "ALMA's - Das Restaurant" am FinaltagJetzt kostenlos streamen

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Folge vom 13.03.2026: Thüringische Küche im "ALMA's - Das Restaurant" am Finaltag

45 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12

Am letzten Tag geht es ins "ALMA's - Das Restaurant" nach Erfurt zu Romans. In der Küche des Restaurants mit rustikaler Einrichtung hat Romans die Zügel fest in der Hand. Mit bodenständiger thüringischer Küche möchte er seine Mitstreiter überzeugen. Am Ende vergibt der Profikoch noch die finalen Punkte - wer holt sich den Wochensieg in Erfurt?

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