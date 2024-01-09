"Stadl Wirges" und die kritischen Augen der Mitstreiter Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 09.01.2024: "Stadl Wirges" und die kritischen Augen der Mitstreiter
44 Min.Folge vom 09.01.2024Ab 12
An Tag zwei begrüßt Ewald seine Gäste im "Stadl Wirges". Der Koch zaubert mitten in Wirges eine Mischung aus alpenländischer und Westerwalder Küche. Seine Gäste schauen sich diese Fusionsküche aber genau an. Kann Ewald unter den kritischen Augen seiner Mitstreiter einen kühlen Kopf bewahren oder werden sich Fehler einschleichen?