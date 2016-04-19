Böfflamot: Feinstes vom Rind im Münchner UmlandJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 19.04.2016: Böfflamot: Feinstes vom Rind im Münchner Umland
45 Min.Folge vom 19.04.2016Ab 6
Heute dreht sich im Münchner Umland alles um das Gericht Böfflamot. Wird sich in Markt Schwaben das bayrische "Wirtshaus im Oberbräu" mit der traditionellen Zubereitung des Rinderschmorbratens gegen das moderne "Schweiger Brauhaus" durchsetzen? Oder wird der Wirt des "Gasthof Neuwirt" in Garching mit dem Rezept der Großmutter die Jury - Martin Baudrexel, Katja Mutschelknaus und Bianca Murthy - überzeugen können?