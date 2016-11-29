Berggenuss à la Kartoffel: Wer erklimmt den Gipfel?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 29.11.2016: Berggenuss à la Kartoffel: Wer erklimmt den Gipfel?
44 Min.Folge vom 29.11.2016Ab 6
Die Kartoffel - die wohl beliebteste Beilage der Deutschen! Doch wie steht es um das Gemüse als Hauptgericht? Andreas Studer testet im "Berggasthof Café Bergkristall" ein Allgäuer Kartoffelrösti, in der "Berghütte Bärenfalle" eine Kartoffelpizza und im "Hotel Mohren-Post" Krautschupfnudeln. Wer stürmt zum Gipfel und sichert sich den Goldenen Teller?