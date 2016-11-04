Löffel für Löffel zum Genuss: Tiramisu-Kräftemessen in BerlinJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 04.11.2016: Löffel für Löffel zum Genuss: Tiramisu-Kräftemessen in Berlin
44 Min.Folge vom 04.11.2016Ab 6
Das italienische Kultdessert Tiramisu steht im Mittelpunkt: Profikoch Andreas C. Studer und seine Jurykollegen testen in der Hauptstadt die unterschiedlichsten Variationen – vom klassischen Original bis hin zum kreativen Tiramisu-Eis. Doch wo schmeckt es am besten? Kann das Eiscafé „Cuore di Vetro“ in Berlin-Mitte überzeugen, die „Trattoria Portofino“ in Friedrichshain oder die „Trattoria Toscana“ im eleganten Grunewald?