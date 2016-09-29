Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Die besten Käsespätzle Augsburgs

Kabel Eins
Folge vom 29.09.2016
Die besten Käsespätzle Augsburgs

Die besten Käsespätzle AugsburgsJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Folge vom 29.09.2016: Die besten Käsespätzle Augsburgs

45 Min.
Folge vom 29.09.2016
Ab 6

In der heutigen Ausgabe sucht Fernsehkoch Martin Baudrexel gemeinsam mit seinen Juroren Katja Mutschelknaus und Carsten Höppner die besten Käsespätzle von Augsburg. Es stellen sich die herzliche Christine Oblinger mit ihrem Ausflugslokal "Oblinger Waldgaststätte", Stefan Settele mit seinem modernen Restaurant "Gasthaus Settele" und Georg Krauß mit Partnerin Anja Neumaier mit ihrer angesagt hippen "Färberei".

