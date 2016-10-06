Können Imbissbuden aus dem Ruhrpott heute schon mit Restaurants mithalten?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 06.10.2016: Können Imbissbuden aus dem Ruhrpott heute schon mit Restaurants mithalten?
45 Min.Folge vom 06.10.2016Ab 6
Wo, wenn nicht im Ruhrpott, gibt es die beste Currywurst, Pommes und Frikadelle. Mike Süsser und seine Juroren Melanie Hauptmanns und Marcus Hannig sind auf der Suche nach der besten Dortmunder Imbissbude. Christina vom "Back & Snack" geht mit ihrem abgewandelten Dortmunder Krüstchen ins Rennen. Kay vom "Grill Store" möchte seine Konkurrenten mit seinem BBQ-Schaschlik schlagen und Karsten vom "Möller's Supersnack" möchte mit seiner traditionellen Curryfrikadelle überzeugen.