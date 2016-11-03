Nordafrikanisch, traditionell & auf Rädern: Wer gewinnt die Eintopfschlacht?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 03.11.2016: Nordafrikanisch, traditionell & auf Rädern: Wer gewinnt die Eintopfschlacht?
45 Min.Folge vom 03.11.2016Ab 6
Fernsehkoch Mike Süsser sucht in Düsseldorf nach dem leckersten Eintopf der Stadt. Es treten gegeneinander an: Die nordafrikanische Variante im „Casa Gustosa“, der deftige Steckrübeneintopf des Traditionslokals „Brauerei Zum Schiffchen“ und eine Küche mal ganz anders: „Die Suppenkaspers“ mit ihrem hausgemachten Gulasch.