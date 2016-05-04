Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Schnitzeljagd in Hamburg: Welche Panade mundet Milke am meisten?

Kabel Eins
Folge vom 04.05.2016
Schnitzeljagd in Hamburg: Welche Panade mundet Milke am meisten?

Folge vom 04.05.2016: Schnitzeljagd in Hamburg: Welche Panade mundet Milke am meisten?

45 Min.
Ab 6

Auf, auf zur Schnitzeljagd! Das ist das heutige Motto von Mike Süsser und seiner Jury. Denn das Team sucht in Hamburg nicht nur irgendein Schnitzel, sondern das beste der Stadt! Auf der Jagd wird Mike das "Laufauf" besuchen, im "Stadtcafé Ottensen" einkehren und in "Heinsen's Ellerbek" gastieren um zu erfahren, wo der Siegerteller dieses Mal ein neues Zuhause finden wird.

