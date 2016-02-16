Beste Stadt, bester Braten: Schweinsbraten in MünchenJetzt kostenlos streamen
Folge vom 16.02.2016: Beste Stadt, bester Braten: Schweinsbraten in München
45 Min.
Ab 6
Heute dreht sich bei "Mein Lokal - Dein Lokal Spezial" alles um den Schweinsbraten. Ins Rennen gehen in München das "Neuhauser Augustiner", "Bazis Schlemmerkucherl" und "Fiedler & Fuchs". Alle drei Gastgeber behaupten, den besten Schweinebraten der Stadt zu machen! Die Jury, bestehend aus dem bekannten Fernsehkoch Martin Baudrexel und seinen Juroren Katja Mutschelknaus und Carsten Höppner, finden es heraus!