Folge vom 23.06.2016: Die beste Spaghetti Bolognese Berlin's: Wer macht das Rennen?
Die Woche endet spannend - Studi und seine Jury Stefanie und Filipp suchen die beste Spaghetti Bolognese in ganz Berlin. Mit viel italienischer Leidenschaft wird gekocht und serviert, doch gewinnt vielleicht sogar am Ende die vegetarische Variante? Im Rennen um den Goldenen Teller treten das vegane Restaurant "Amaranth", das "Pastarium Berlin" und das "Zefiro" an.