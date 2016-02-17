Berlin sieht rot: Der beste Borschtsch der StadtJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 17.02.2016: Berlin sieht rot: Der beste Borschtsch der Stadt
44 Min.Folge vom 17.02.2016Ab 6
Andreas C. Studer und seine Jurorenkollegen suchen heute die beste Borschtsch-Suppe von Berlin. Es treten an: Das "Weimarer Dreieck" mit deutsch-polnisch-französischer Küche, das polnische Bistro "Filafood" im Friedrichshainer Kiez und das Lokal "Grüne Lampe", welches eine russisch-deftige Küche anbietet. Welche der drei Suppen kann den hohen Ansprüchen unserer Fachjury genügen? Welcher Gastronom bekommt die meisten Punkte und wird mit dem Gewinnerteller gekrönt?