Türkisch, griechisch oder italienisch: Welches ist Düsseldorfs bestes Antipasti?
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 20.07.2016: Türkisch, griechisch oder italienisch: Welches ist Düsseldorfs bestes Antipasti?
45 Min.Folge vom 20.07.2016Ab 6
Mike Süsser und die Jury sind diesmal auf der Suche nach den besten Antipasti in Düsseldorf. Doch kalte und warme Vorspeisen kommen nicht nur aus Italien, sondern auch aus der Türkei und Griechenland. Darum besucht Mike die griechische "Rhodos Taverne", das türkische Restaurant "Schwarzes Meer" und die italienische Trattoria "La Galleria". Aber wer wird am Ende im kulinarischen Dreikampf siegen und den begehrten Pokal ergattern?