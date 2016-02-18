Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Welche Kalbsleber mag Andreas C. Studer in Berlin lieber?

Kabel EinsFolge vom 18.02.2016
Welche Kalbsleber mag Andreas C. Studer in Berlin lieber?

Welche Kalbsleber mag Andreas C. Studer in Berlin lieber?Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Folge vom 18.02.2016: Welche Kalbsleber mag Andreas C. Studer in Berlin lieber?

44 Min.Folge vom 18.02.2016Ab 6

Unsere Juroren machen sich heute auf die Suche nach den besten Lebergerichten von Berlin. Dafür besuchen sie drei Gastronomen, die davon überzeugt sind, diese auf den Tisch zu bringen. Es treten an: Das "Humboldt Terrassen"-Restaurant mit deutsch-altpreußischer Küche, das italienische Team vom "Boccacelli" und das Wirtshaus "Maria und Josef", welches bayrisches Flair nach Berlin holt. Welche Leber kann den hohen Ansprüchen unserer Fachjury und Starkoch Andreas C. Studer genügen?

Alle verfügbaren Folgen