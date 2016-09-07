Eier Benedict, vegan oder türkisch – wer gewinnt das Frühstücks-Battle?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 07.09.2016: Eier Benedict, vegan oder türkisch – wer gewinnt das Frühstücks-Battle?
45 Min.Folge vom 07.09.2016Ab 6
Heute ist Kochexperte Andreas C. Studer mit seinen Jurykollegen in Frankfurt unterwegs auf der Suche nach dem besten Frühstück. Studi testet neben einem klassischen Lokal mit "Eier Benedict" auch eine türkische und eine vegane Variante. Es treten an: das Café "Milch und Zucker", das vegane Restaurant "Vevay" und das Café "Mola". Welches Lokal kann unsere Jury überzeugen und wo gibt es wirklich das beste Frühstück Frankfurts?