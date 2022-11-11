Wer ist der beste Kletter-Maxe?Jetzt kostenlos streamen
Mein Mann kann
Folge 15: Wer ist der beste Kletter-Maxe?
43 Min.Folge vom 11.11.2022Ab 12
Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute treten an: Lydia (62) und Jörg (63), Kimberley (28) und Maik (33) sowie Anna (38) und Oliver (42).
