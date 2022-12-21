Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2022Folge 32vom 21.12.2022
Folge 32: Es wird wieder gezockt bei den Damen!

43 Min.Folge vom 21.12.2022Ab 12

Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute treten an: Charlina (29) und Falk (45), Christiana (30) und Godwill (31) sowie Natalie (24) und Justin (26).

