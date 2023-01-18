Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Mann kann

Der gelbe Sack: Recycling mal anders

SAT.1Staffel 2022Folge 40vom 18.01.2023
Der gelbe Sack: Recycling mal anders

Der gelbe Sack: Recycling mal andersJetzt kostenlos streamen

Mein Mann kann

Folge 40: Der gelbe Sack: Recycling mal anders

43 Min.Folge vom 18.01.2023Ab 12

Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute sind folgende Paare dabei: Karolin (33) und Robert (54), Andrea (36) und Marcus (50) sowie Eileen (26) und David (26).

Weitere Folgen in Staffel 2022

Alle Staffeln im Überblick

Mein Mann kann
SAT.1
Mein Mann kann

Mein Mann kann

Alle 3 Staffeln und Folgen