Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Mann kann

Jetzt geht’s rund! Wie gut kennen die Damen ihre Männer?

SAT.1Staffel 2022Folge 5vom 28.10.2022
Jetzt geht’s rund! Wie gut kennen die Damen ihre Männer?

Jetzt geht’s rund! Wie gut kennen die Damen ihre Männer?Jetzt kostenlos streamen

Mein Mann kann

Folge 5: Jetzt geht’s rund! Wie gut kennen die Damen ihre Männer?

43 Min.Folge vom 28.10.2022Ab 12

Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute treten an: Amira (36) und Robert (36), Sandra (32) und Sascha (34) sowie Jasmin (58) und Thomas (62).

Weitere Folgen in Staffel 2022

Alle Staffeln im Überblick

Mein Mann kann
SAT.1
Mein Mann kann

Mein Mann kann

Alle 3 Staffeln und Folgen