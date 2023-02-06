Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2022Folge 52vom 06.02.2023
43 Min.Folge vom 06.02.2023Ab 12

Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute treten an: Julia (29) und David (34), Lilli (36) und Rene (27) sowie Jennifer (37) und Christian (43).

