Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Mann kann

Sag es durch die Blume

SAT.1Staffel 2022Folge 54vom 08.02.2023
Sag es durch die Blume

Sag es durch die BlumeJetzt kostenlos streamen

Mein Mann kann

Folge 54: Sag es durch die Blume

43 Min.Folge vom 08.02.2023Ab 12

Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute sind folgende Paare dabei: Lisa (30) und Daniel (33), Silke (48) und Thomas (33) sowie Ariane (42) und Giuseppe (38).

Weitere Folgen in Staffel 2022

Alle Staffeln im Überblick

Mein Mann kann
SAT.1
Mein Mann kann

Mein Mann kann

Alle 3 Staffeln und Folgen