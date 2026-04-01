Im Schlund des Monte ErmadaJetzt kostenlos streamen
Metal Detective - Spurensucher der Geschichte
Folge 10: Im Schlund des Monte Ermada
55 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 12
Abenteurer Gibba ist mit seinem Metalldetektor in Italien unterwegs. Er untersucht die Ereignisse aus den Isonzoschlachten, die zwischen 1915 und 1917 stattfanden und zwischen Österreich-Ungarn, Deutschland und Italien geführt wurden.
Weitere Folgen in Staffel 4
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