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Metal Detective - Spurensucher der Geschichte

Die Ardennenschlacht

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 6vom 03.04.2026
Die Ardennenschlacht

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Metal Detective - Spurensucher der Geschichte

Folge 6: Die Ardennenschlacht

51 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 12

Gibba ist mit seinem Metalldetektor der Geschichte auf der Spur - dieses Mal nicht wie üblich in Italien, sondern in Belgien. Dort geht er einem wichtigen historischen Ereignis auf den Grund: Während der Ardennenoffensive gelang es den Alliierten die Deutschen zum Erliegen zu bringen. Welche Spuren lassen sich darüber im Erdreich finden?

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