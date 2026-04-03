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Metal Detective - Spurensucher der Geschichte

Die Schlacht im Hürtgenwald

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 7vom 03.04.2026
Die Schlacht im Hürtgenwald

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Metal Detective - Spurensucher der Geschichte

Folge 7: Die Schlacht im Hürtgenwald

48 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 12

Abenteurer Gibba ist mit seinem Metalldetektor diesmal in Deutschland unterwegs. Während der Schlacht im Hürtgenwald in Nordrhein-Westphalen kassierte die US-Armee eine Niederlage ein. Gibba sucht nach Relikten dieses Ereignisses aus dem Zweiten Weltkrieg.

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