Metal Detective - Spurensucher der Geschichte
Folge 2: Die geheime Deponie
46 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 12
Gibba ist mit seinem Metalldetektor der Geschichte auf der Spur - quer durch seine Heimat Italien. In dieser Folge sucht er nach Waffen und Kriegsgerät aus dem Zweiten Weltkrieg, das im Umkreis von Montecassino unter der Erde liegen soll. Der nahende Winter setzt dem Abenteurer jedoch ein Zeitlimit.
Weitere Folgen in Staffel 4
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