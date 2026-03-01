Klaustrophobie am Monte MarroneJetzt kostenlos streamen
Metal Detective - Spurensucher der Geschichte
Folge 4: Klaustrophobie am Monte Marrone
47 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 12
Gibba ist mit seinem Metalldetektor der Geschichte auf der Spur - quer durch seine Heimat Italien. Rund um den Monte Marrone in den Abruzzen sucht er nach Waffen, die italienische Alpini den Deutschen im Frühjahr des Jahres 1944 nach deren Niederlage abgenommen hatten. Sie sollen in einer Schlucht vor sich hin rosten.
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