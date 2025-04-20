Die besten Tipps für Adrenalin-JunkiesJetzt kostenlos streamen
Mission Adventure
Folge 27: Die besten Tipps für Adrenalin-Junkies
15 Min.Folge vom 20.04.2025Ab 12
Die ursprüngliche Funktion von Adrenalin ist die Bereitstellung von Energiereserven zur Flucht oder zum Kampf. Doch viele von uns brauchen keinen Feind von außen, um den Spaß am Nervenkitzel aktivieren zu wollen. "Mission Adventure" zeigt, wie die schnellste Achterbahn Europas oder die ultimative Sommerrodelbahn am Blomberg den Puls in die Höhe schnellen lassen.
