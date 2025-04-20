Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mission Adventure

Die besten Tipps für Adrenalin-Junkies

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 27vom 20.04.2025
Die besten Tipps für Adrenalin-Junkies

Folge 27: Die besten Tipps für Adrenalin-Junkies

15 Min.Folge vom 20.04.2025Ab 12

Die ursprüngliche Funktion von Adrenalin ist die Bereitstellung von Energiereserven zur Flucht oder zum Kampf. Doch viele von uns brauchen keinen Feind von außen, um den Spaß am Nervenkitzel aktivieren zu wollen. "Mission Adventure" zeigt, wie die schnellste Achterbahn Europas oder die ultimative Sommerrodelbahn am Blomberg den Puls in die Höhe schnellen lassen.

ProSieben MAXX
