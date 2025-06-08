Mission Adventure
Folge 37: Auto extrem
16 Min.Folge vom 08.06.2025Ab 12
Am Auto ist etwas kaputt und muss repariert werden. Was für Otto Normalverbraucher lästig und nicht selten teuer ist, ist für leidenschaftliche Autoschrauber ein Grund zur Freude. Endlich ein neuer Anlass, um auf dem Schrottplatz des Vertrauens einen Besuch abzustatten! "Mission Adventure" schaut sich auf dem größten Schrottplatz Deutschlands um. Auf dem riesigen Gelände in Norderstedt, in Schleswig-Holstein, lagern unzählige Kleinteile und "Blech-Leichen".
