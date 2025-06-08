Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 37vom 08.06.2025
16 Min.Folge vom 08.06.2025Ab 12

Am Auto ist etwas kaputt und muss repariert werden. Was für Otto Normalverbraucher lästig und nicht selten teuer ist, ist für leidenschaftliche Autoschrauber ein Grund zur Freude. Endlich ein neuer Anlass, um auf dem Schrottplatz des Vertrauens einen Besuch abzustatten! "Mission Adventure" schaut sich auf dem größten Schrottplatz Deutschlands um. Auf dem riesigen Gelände in Norderstedt, in Schleswig-Holstein, lagern unzählige Kleinteile und "Blech-Leichen".

