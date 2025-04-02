Zum Inhalt springenBarrierefrei
Spannendes Südamerika

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 33vom 02.04.2025
Folge 33: Spannendes Südamerika

16 Min.Folge vom 02.04.2025Ab 12

Während der Fußball-WM blickt die ganze Welt auf Brasilien. Doch Südamerika hat weitaus mehr zu bieten als eine große Tradition rund um den Kick. "Mission Adventure" bereist den Kontinent und begleitet unter anderem die Cholitas, eine Gruppe von Kampfsport treibenden Frauen, und den letzten Eismann von Ecuador ...

