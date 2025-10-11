Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mission Adventure

Monster-Tiere

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 31vom 11.10.2025
Monster-Tiere

Monster-TiereJetzt kostenlos streamen

Mission Adventure

Folge 31: Monster-Tiere

16 Min.Folge vom 11.10.2025Ab 12

Wer sich in Deutschland vor einem Weberknecht oder einer Blindschleiche fürchtet, sollte in Brasilien nicht allzu genau hinschauen, was sich da in der Wildnis so alles bewegt. Denn hier gibt es nicht nur massenhaft Tierchen jeder Art, sondern auch sehr große! "Mission Adventure" wagt die Mutprobe. Gezeigt wird auch, was den teuersten Hund der Welt so besonders macht. Seinem Herrchen war er angeblich 1,25 Millionen Euro wert ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mission Adventure
ProSieben MAXX
Mission Adventure

Mission Adventure

Alle 1 Staffeln und Folgen