Hinter Gittern

ProSieben MAXX Staffel 1 Folge 34 vom 14.05.2025
Folge 34: Hinter Gittern

16 Min. Folge vom 14.05.2025 Ab 12

Gehen Sie direkt ins Gefängnis, gehen Sie nicht über Los ziehen Sie keine 4.000 Mark ein. Was bei Monopoly nur für ein kurzes Achselzucken sorgt, ist in der Realität ein einschneidendes Erlebnis - und genau das soll es im Leben des Verurteilten ja auch sein. "Mission Adventure" begleitet den Alltag im Strafvollzug und zeigt, welche Rolle der Fußball im Knast spielen kann ...

