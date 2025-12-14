Start in New York: Die Mission beginntJetzt kostenlos streamen
Mission Restaurant
Folge 1: Start in New York: Die Mission beginnt
43 Min.Ab 12
Mission Restaurant startet im Herzen der kulinarischen Welt: New York City. In Folge 1 taucht Bernd Zehner ein in die Küchen der Metropole, die wie keine andere für Vielfalt steht. Er trifft leidenschaftliche Menschen und entdeckt Gerichte, die die Basis für etwas Großes werden: Ein neues Restaurant in Deutschland, inspiriert von dieser Reise. Von Klassikern bis zu Geheimtipps - diese Folge zeigt die Energie, die New York so einzigartig macht. Die Mission beginnt jetzt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick