Mission Restaurant

Das Finale: Die große Eröffnung

Das Finale: Die große Eröffnung

Mission Restaurant

Folge 12: Das Finale: Die große Eröffnung

38 Min.Ab 12

Der Tag der Wahrheit ist da: Wir öffnen offiziell die Türen! Kein Testlauf mehr, sondern harter A-la-carte-Service mit zahlenden Gästen. Das Team steht unter Hochspannung. Hält die Küche dem ersten echten Ansturm stand oder versinken wir im Bon-Chaos? Wir zeigen ungeschönt, was an einem Eröffnungstag hinter den Kulissen passiert. Im großen Finale entscheidet sich, ob unsere Vision funktioniert und wie das Essen bei den ersten Gästen wirklich ankommt.

Mission Restaurant
Mission Restaurant

Mission Restaurant

