Mission Restaurant
Folge 12: Das Finale: Die große Eröffnung
38 Min.Ab 12
Der Tag der Wahrheit ist da: Wir öffnen offiziell die Türen! Kein Testlauf mehr, sondern harter A-la-carte-Service mit zahlenden Gästen. Das Team steht unter Hochspannung. Hält die Küche dem ersten echten Ansturm stand oder versinken wir im Bon-Chaos? Wir zeigen ungeschönt, was an einem Eröffnungstag hinter den Kulissen passiert. Im großen Finale entscheidet sich, ob unsere Vision funktioniert und wie das Essen bei den ersten Gästen wirklich ankommt.
