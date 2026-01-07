Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 8: Das große USA-Finale

46 Min.Ab 12

Nach 2 Monaten und 20.000 Kilometern fällt der letzte Vorhang in Chicago. Das Finale unserer USA-Mission ist emotional, laut und gewaltig. Wir wandeln auf den Spuren von Legende Anthony Bourdain, probieren den originalen Chicago Dog und essen Steaks an einem Ort, wo einst Al Capone ein- und ausging. Ein würdiger Abschluss einer wilden Reise. Mit vollen Mägen und einem Koffer voller Ideen geht es zurück nach Deutschland. Die Mission geht in die nächste Phase.

