40 Min.Ab 12

Nach einer feurigen Stärkung im „Texas Chili Parlor“ landen wir im Paradies: Hawaii. Doch der Start ist holprig – organisatorisches Chaos und eine Verwechslung sorgen kurzzeitig für Drama am Set. Aber das Warten lohnt sich: Wir treffen Mike, das echte Huli-Huli-Original. Er zeigt uns seine Grillkunst und liefert einen unvergesslichen Geschmack, den wir – genau wie die Story dahinter – für unsere Mission mitnehmen.

