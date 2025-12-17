Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mission Restaurant

Parmigiano & Palmen

Parmigiano & Palmen

Folge 2: Parmigiano & Palmen

42 Min.Ab 12

Der Abschied von NYC schmeckt italienisch-amerikanisch und die Reise führt weiter nach Miami. Zwischen tropischer Hitze und lateinamerikanischem Flair warten neue Kontraste: Ein Seafood-Boil mit chinesischen Wurzeln und ein Hidden Gem an einer Tankstelle. Von Hochhäusern zu Palmen, von Großstadt-Hustle zu Beach-Vibes – alles Inspiration für das große Ziel: das eigene Restaurant. Die Mission geht weiter – Biss für Biss.

