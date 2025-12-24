Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mission Restaurant

Die BBQ-Offenbarung

Die BBQ-Offenbarung

Mission Restaurant

Folge 4: Die BBQ-Offenbarung

36 Min.Ab 12

Der Abschied aus New Orleans schmeckt nach Po-Boys, doch das eigentliche Highlight wartet in Texas: das legendäre „Salt Lick BBQ“. Bernd ist fasziniert von der offenen Flamme und der speziellen Zubereitung der Rippchen. Diese Station ist eine echte Offenbarung in Sachen Handwerk und Rauch. Genau diese Leidenschaft und Perfektion saugen wir auf, um sie später in unser eigenes Restaurant-Konzept einfließen zu lassen.

Mission Restaurant
Mission Restaurant

Mission Restaurant

