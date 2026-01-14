Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Modern Tales

Wie das Vergissmeinnicht zu seinem Namen kam

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 1vom 14.01.2026
Wie das Vergissmeinnicht zu seinem Namen kam

Wie das Vergissmeinnicht zu seinem Namen kamJetzt kostenlos streamen

Modern Tales

Folge 1: Wie das Vergissmeinnicht zu seinem Namen kam

21 Min.Folge vom 14.01.2026

Humba ist ein kleiner Junge aus einer Gruppe von Steinzeitmenschen, die in einer kleinen, dörflichen Siedlung leben. Eines Tages findet er eine Blume, von der niemand weiß, wie sie heißt. So sehr er sich auch bemüht es herauszufinden - niemand ist in der Lage, ihm seine Frage zu beantworten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Modern Tales
Studio 100 International
Modern Tales

Modern Tales

Alle 1 Staffeln und Folgen