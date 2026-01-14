Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Reise des Schneemanns

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 2vom 14.01.2026
Folge 2: Die Reise des Schneemanns

22 Min.Folge vom 14.01.2026

Es gibt viele verschiedene Schneemänner: Große, kleine, dicke, dünne - und einmal gab es einen ganz besonderen Schneemann, der gerade erst gebaut worden war, als ihm das Herumstehen schon zu langweilig wurde. Er träumte davon, um die Welt zu reisen, entfernte Orte zu sehen und einen Urlaub in der Sonne zu verbringen. Er hatte nämlich gehört, wie Leute im Vorübergehen sehnsüchtig davon sprachen. Aber ein Schneemann und die glühende Hitze der Sonne?

