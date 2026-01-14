Modern Tales
Folge 10: Jakob das Glückschwein
5 Min.Folge vom 14.01.2026
Seit Jahrhunderten werden Groß und Klein von Sagen und Geschichten unterhalten und bewegt. Die modernen Sagen möchten zusätzlich einige wichtige Fragen beantworten, die besonders Kinder gerne stellen: Wie kam die Blume „Vergissmeinnicht“ zu ihrem Namen? Warum tragen Pinguine einen Frack? Wie bekam die Schnecke ihr Haus? Warum haben Giraffen so einen langen Hals? Jeder, der die Antworten auf diese Fragen kennt, weiß bestimmt auch, ob es wirklich einen Topf Gold am Ende des Regenbogens gibt. Jeder, der sie nicht kennt, sollte Grummel den Bär besuchen gehen und sich mit einem Löffel Honig verwöhnen lassen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick