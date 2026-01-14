Modern Tales
Folge 11: Es war doch nur Spaß
13 Min.Folge vom 14.01.2026
Es war einmal ein frecher Junge, den seine Eltern auf den Namen Peter Ignatius Theodor getauft hatten. Aber weil er fand, dieser Name sei doch etwas lang, nannte er sich selber Pit. Pit hatte immer Unsinn im Kopf, und wenn etwas passierte, versuchte er sich immer mit der gleichen Ausrede herauszureden: „War doch nur Spaß.“ Eines Tages musste er jedoch die schmerzhafte Erfahrung machen, dass etwas, das bloß als Witz gedacht war, schnell sehr ernst werden kann.
