Die auf-dem-Kopf-Stadt

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 3vom 14.01.2026
Folge 3: Die auf-dem-Kopf-Stadt

19 Min.Folge vom 14.01.2026

Max ist ein sehr braver Junge. Er hilft seinen Eltern in ihrer Bäckerei, er hilft den Nachbarn, wenn Sie Hilfe brauchen und er ist immer freundlich und höflich. Eines Morgens ist er gerade auf seiner täglichen Brotlieferroute unterwegs, als er aus dem nahegelegenen Stadtpark Hilferufe hört. Er sieht nach und entdeckt, dass es die Tochter des Bürgermeister ist, die um Hilfe ruft, weil sie in den Stadtteich gefallen ist. Max rettet sie und im Gegenzug verspricht ihm der dankbare Bürgermeister, ihm einen beliebigen Wunsch zu erfüllen. Bei so einem Angebot fällt es Max schwer sich zu entscheiden - bis er eine ziemlich gewagte Idee hat.

