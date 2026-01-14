Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Modern Tales

Der zerstreute Mann

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 5vom 14.01.2026
Der zerstreute Mann

Der zerstreute MannJetzt kostenlos streamen

Modern Tales

Folge 5: Der zerstreute Mann

20 Min.Folge vom 14.01.2026

In dieser Geschichte geht es um die Familie Münze und vor allem um Vater Münze, an den sich seine Familie immer wendet, wenn sie etwas vergessen, verlegt oder verloren haben. An einem ganz normalen Montagmorgen ist bei Familie Münze gerade der ganz normale Wahnsinn des Wochenbeginns ausgebrochen und es liegt wieder einmal an Vater Münze, die Lücken zu füllen, die seine Familie hinterlassen hat.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Modern Tales
Studio 100 International
Modern Tales

Modern Tales

Alle 1 Staffeln und Folgen