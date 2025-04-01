Mord ist ihr Hobby
Folge 17: Nicht verjährtes Unrecht
45 Min.Ab 12
Jessica versteht sich auf Anhieb blendend mit ihren Nachbarn Bonnie, Dave und Sally Hastings. Eines Tages wird Bonnie von einem Mann angesprochen, der vorgibt, ihr seit 20 Jahren verschollener Vater zu sein. Dave vermutet in Ned Jencks jedoch einen Erbschleicher. Nach einer Auseinandersetzung zwischen den beiden verspricht Bonnie, den Kontakt abzubrechen. Als sie Ned zum letzten Mal in seinem Motel besuchen will, findet sie ihren toten Vater. Jessica nimmt sich der Sache an.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick