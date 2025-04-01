Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

Die Ballade vom Tod

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 9
Die Ballade vom Tod

Mord ist ihr Hobby

Folge 9: Die Ballade vom Tod

45 Min.Ab 12

Jessica besucht ihre Freundin, die Country-Sängerin Patti Sue Diamond, und deren Mann Bobby. Die Ehe der beiden ist am Ende, denn Bobby hat ein Verhältnis mit der Sängerin Brittany. Deren Freund hadert vor allem damit, dass sie nur noch Bobbys Songs singt und nicht seine. Als Bobby vergiftet und Patti Sue mit denselben Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert wird, wird Jessicas aktiv. Sie glaubt, dass ihre Freundin am Tod ihres Mann nicht ganz unschuldig ist.

