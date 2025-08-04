Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

Ein Sheriff in Not

SAT.1 GOLD Staffel 7 Folge 13 vom 04.08.2025
Ein Sheriff in Not

Mord ist ihr Hobby

Folge 13: Ein Sheriff in Not

46 Min.Folge vom 04.08.2025Ab 12

Jessica macht sich Sorgen um Sheriff Metzger. Der hatte Brad, den Sohn des Botschafters Hellman, wegen Trunkenheit am Steuer und versuchter Bestechung festgenommen. Auf Druck des Vaters - angeblich soll die Polizei bei der Verhaftung Gewalt angewendet haben - wird Brad freigelassen. Kurz darauf findet man den jungen Mann tot in einem Graben. Dann wird auch noch bekannt, dass Metzger mit Brad noch eine alte Rechnung offen hatte. Zeit für Jessica, sich des Falls anzunehmen.

