Mord ist ihr Hobby

Blinde Eifersucht

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 6
Blinde Eifersucht

Mord ist ihr Hobby

Folge 6: Blinde Eifersucht

46 Min.Ab 12

Der attraktive Wayne Bennett, Chef des neuen Fitness-Clubs, lässt in Cabot Cove die Frauenherzen höher schlagen. Eine seiner Verehrerinnen ist die Immobilienmaklerin Eve Simpson, die sich gleichzeitig auch für den Betrüger Fred Keppard interessiert. Gerade als Eve beschließt, diesem bei der Finanzierung eines Geschäfts zu helfen, wird er erschossen in ihrem Schlafzimmer aufgefunden. Jessica und Sheriff Metzger stellen Nachforschungen an.

