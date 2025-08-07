Mord ist ihr Hobby
Folge 19: Ein Kind der Liebe
45 Min.Folge vom 07.08.2025Ab 12
Auf einer Werbe-Tour für ihren neuen Roman erhält Jessica einen überraschenden Anruf: Nancy Landon behauptet, von Jessicas verstorbenem Mann einen Sohn zu haben! Nancy braucht nun Jessicas Hilfe, denn der junge Mann namens Steve soll einen Neubau in die Luft gesprengt haben. Steve hingegen verdächtigt den Baulöwen Ben Olston, der Täter zu sein. Dann wird Olston tot aufgefunden; am Tatort findet man eine Notiz von Nancy. Ist sie etwa die Mörderin?
