Mord ist ihr Hobby
Folge 11: Mafia in Boston
45 Min.Ab 12
Seth führt Jessica zum Italiener aus. Im Nebenzimmer findet ein Festessen zu Ehren des Mafia-Bosses Abruzzi statt, der mit seiner Frau Rosa nach Italien zurückkehren will. Die Geschäfte hat er bereits seinem Sohn Michael übergeben, sehr zum Leidwesen des ältesten Sohnes, der annahm, dass er der Erbe des Familienunternehmens sei. Als der alte Abruzzi beim Verlassen des Restaurants erschossen wird, finden sich Seth und Jessica plötzlich zwischen FBI und Mafia wieder ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick